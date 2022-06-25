ВСУ уничтожили уже около 34,7 тыс. российских оккупантов – Генштаб

За сутки было ликвидировано около 170 российских военных.
Другие потери составили:
- танки – 1511 (+4);
- боевые бронированные машины – 3645 (+8);
- артиллерийские системы – 764 (+5);
- РСЗО – 241;
- средства ПВО – 99;
- самолеты – 217 (+1);
- вертолеты – 184 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
- крылатые ракеты – 137;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2560 (+7);
- специальная техника – 60.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook