ВСУ уничтожили уже около 34,7 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли 1511 танков Фото: EPA

За сутки было ликвидировано около 170 российских военных.

Другие потери составили:

танки – 1511 (+4);

боевые бронированные машины – 3645 (+8);

артиллерийские системы – 764 (+5);

РСЗО – 241;

средства ПВО – 99;

самолеты – 217 (+1);

вертолеты – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);

крылатые ракеты – 137;

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2560 (+7);

специальная техника – 60.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)