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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили уже около 34,7 тыс. российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли 1511 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли 1511 танков
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали около 34,7 тыс. российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 25 июня в Facebook.

За сутки было ликвидировано около 170 российских военных.

Другие потери составили:

  • танки – 1511 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3645 (+8);
  • артиллерийские системы – 764 (+5);
  • РСЗО – 241;
  • средства ПВО – 99;
  • самолеты – 217 (+1);
  • вертолеты – 184 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
  • крылатые ракеты – 137;
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2560 (+7);
  • специальная техника – 60.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, артиллерия, самолеты, война России против Украины
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