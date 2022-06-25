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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с Черного моря нанесли ракетный удар по Львовской области, пострадало четыре человека – глава ОВА

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Козицкий сообщил, что две ракеты удалось сбить
Козицкий сообщил, что две ракеты удалось сбить
Фото: Максим Козицький / Facebook

Российские оккупанты утром 25 июня с Черного моря обстреляли Львовскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий во время видеообращения, опубликованного в Facebook.

"Сегодня около 4.00 утра был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовской области. Шесть ракет: четыре попадания, две ракеты были сбиты. Объект военный на территории Яворовского района", – сказал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела четыре человека пострадало. Пожар, возникший на месте удара, локализован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/videos/2012311768933394/

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов.

В частности, в результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадали шесть человек, включая маленького ребенка, все они в удовлетворительном состоянии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львовская область, обстрелы, Яворов, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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