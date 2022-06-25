Оккупанты с Черного моря нанесли ракетный удар по Львовской области, пострадало четыре человека – глава ОВА

"Сегодня около 4.00 утра был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовской области. Шесть ракет: четыре попадания, две ракеты были сбиты. Объект военный на территории Яворовского района", – сказал он.
По словам главы ОВА, в результате обстрела четыре человека пострадало. Пожар, возникший на месте удара, локализован.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов.
В частности, в результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадали шесть человек, включая маленького ребенка, все они в удовлетворительном состоянии.