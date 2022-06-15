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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди пострадавших от осколков ракеты во Львовской области – годовалый ребенок, повреждены более 30 зданий – ОВА

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Пострадали люди, которые были на территории завода и в зданиях неподалеку
Пострадали люди, которые были на территории завода и в зданиях неподалеку
Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

В результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадали шесть человек, включая маленького ребенка, все они в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил в Telegram утром 15 июня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Была угроза ракетного удара РФ из акватории Черного моря. Наши силы ПВО сбили над Золочевым ракету, предположительно, "Калибр". Обломки ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали шесть человек. Среди них годовалый мальчик. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно", – написал Козицкий. 

По словам главы ОВА, люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

В результате падения обломков сбитой ракеты уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1250 м², также повреждены 26 частных домов, три объекта торговли, три административных здания и две машины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В четырех областях – Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.

В Воздушном командовании проинформировали, что Россия запускала по Украине ракеты "Калибр" из акватории Черного моря

Теги: ПВО, Львовская область, раненые, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ракета, ребенок, Максим Козицкий
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