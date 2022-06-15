Среди пострадавших от осколков ракеты во Львовской области – годовалый ребенок, повреждены более 30 зданий – ОВА

"Была угроза ракетного удара РФ из акватории Черного моря. Наши силы ПВО сбили над Золочевым ракету, предположительно, "Калибр". Обломки ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали шесть человек. Среди них годовалый мальчик. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно", – написал Козицкий.
По словам главы ОВА, люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.
В результате падения обломков сбитой ракеты уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1250 м², также повреждены 26 частных домов, три объекта торговли, три административных здания и две машины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В четырех областях – Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.
В Воздушном командовании проинформировали, что Россия запускала по Украине ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.