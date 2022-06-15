Среди пострадавших от осколков ракеты во Львовской области – годовалый ребенок, повреждены более 30 зданий – ОВА

Пострадали люди, которые были на территории завода и в зданиях неподалеку Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

"Была угроза ракетного удара РФ из акватории Черного моря. Наши силы ПВО сбили над Золочевым ракету, предположительно, "Калибр". Обломки ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали шесть человек. Среди них годовалый мальчик. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно", – написал Козицкий.

По словам главы ОВА, люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

В результате падения обломков сбитой ракеты уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1250 м², также повреждены 26 частных домов, три объекта торговли, три административных здания и две машины.

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