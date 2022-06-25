Ночью и утром в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине

"Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Мы анализируем имеющиеся записи переговоров российских пилотов, позже постараемся дать более подробную инфу", – говорится в сообщении.

У активистов нет информации о взлетах самолетов с белорусских аэродромов (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи), как бывало раньше.

"Взлет авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – приводит группа схему, по которой, по их информации, проходила бомбежка. Отмечается, что эта схема используется также не в первый раз.

Активисты опубликовали фото следов в небе после запуска ракет. По их информации, запуски совершались около 3.45, в 4.00 –4.10, 4.30 – 4.40, 4.55 – 5.00, 5.35, 5.55.

"Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) – будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами", – добавили в сообщении.

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