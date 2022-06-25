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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью и утром в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине

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По информации активистов, бомбардировщики РФ заходили в воздушное пространство Беларуси, выпускали ракеты вблизи границы и улетали обратно
По информации активистов, бомбардировщики РФ заходили в воздушное пространство Беларуси, выпускали ракеты вблизи границы и улетали обратно
Фото: Беларускі Гаюн / Telegram

Ночью и ранним утром 25 июня белорусские активисты зафиксировали массовые запуски ракет российскими ВВС с территории Беларуси по Украине. Об этом сообщила в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" и опубликовала примерную хронологию ударов.

"Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Мы анализируем имеющиеся записи переговоров российских пилотов, позже постараемся дать более подробную инфу", – говорится в сообщении.

У активистов нет информации о взлетах самолетов с белорусских аэродромов (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи), как бывало раньше.

"Взлет авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – приводит группа схему, по которой, по их информации, проходила бомбежка. Отмечается, что эта схема используется также не в первый раз. 

Активисты опубликовали фото следов в небе после запуска ракет. По их информации, запуски совершались около 3.45, в 4.00 –4.10, 4.30 – 4.40, 4.55 – 5.00, 5.35, 5.55.  

"Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) – будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами", – добавили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня утром российские оккупанты выпустили более 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, более 24 ракет по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. 

Также россияне ударили по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря. 

Теги: Беларусь, самолет, Житомирская область, воздушное пространство, Черниговская область, самолеты, авиаудар, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, российские оккупанты
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