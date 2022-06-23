"Демонстрация присутствия". В Минобороны Украины сообщили, что Беларусь разместила у границ Украины деревянные танки

Мотузяник сообщил, что к охране границы в Беларуси начали привлекать срочников Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения вооруженных сил Республики Беларусь размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", – сказал Мотузяник.

Он отметил, что в войсках Беларуси продолжается проверка боевой готовности.

"Как и ранее, определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задания по так называемому усилению украинско-белорусской границы. Говорим о Брестской и Гомельской областях. Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также на охране участка государственной границы", – сказал спикер.

Он обратил внимание, что к охране границы в Беларуси начали привлекать военнослужащих срочной службы.

В то же время у Украины нет сведений относительно того, что в Беларуси проводится мобилизация.

"По состоянию на сегодня, согласно объявленному курсу белорусской власти, там создается так называемое южное оперативное командование, что предусматривает увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь на более чем 20 тыс. В связи с этим там проводится рекрутинговая кампания", – пояснил он.