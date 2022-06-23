"Демонстрация присутствия". В Минобороны Украины сообщили, что Беларусь разместила у границ Украины деревянные танки

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения вооруженных сил Республики Беларусь размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", – сказал Мотузяник.
Он отметил, что в войсках Беларуси продолжается проверка боевой готовности.
"Как и ранее, определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задания по так называемому усилению украинско-белорусской границы. Говорим о Брестской и Гомельской областях. Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также на охране участка государственной границы", – сказал спикер.
Он обратил внимание, что к охране границы в Беларуси начали привлекать военнослужащих срочной службы.
В то же время у Украины нет сведений относительно того, что в Беларуси проводится мобилизация.
"По состоянию на сегодня, согласно объявленному курсу белорусской власти, там создается так называемое южное оперативное командование, что предусматривает увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь на более чем 20 тыс. В связи с этим там проводится рекрутинговая кампания", – пояснил он.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
Министерство обороны Беларуси 8 июня объявило о проведении военных учений, в рамках которых были отработаны мероприятия "по переводу с мирного на военное время".
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.