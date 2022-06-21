ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Лукашенко приходится высиживать на трех стульях одновременно, но он подмигивает украинцам: "Я с вами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович: Кремль понимает, что если белорусскую армию погнать в Украину, это будет крупнейшее пополнение ВСУ вооружением и техникой
Арестович: Кремль понимает, что если белорусскую армию погнать в Украину, это будет крупнейшее пополнение ВСУ вооружением и техникой
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что белорусская армия прямо не вступит в войну против Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"[Удар со стороны Беларуси?] Нереально абсолютно. Некоторые заявляют, что [объявленные в начале июня в Беларуси] учения непременно увенчаются вводом белорусских войск в действие. Но данные, которые есть у меня, показывают, что это абсолютно нереально. И белорусские военные, и политическое руководство максимально уклоняются от этого", – сказал Арестович.

Он считает, что белорусское руководство сохраняет воинственную риторику, чтобы угодить президенту РФ Владимиру Путину и ему "было что скармливать своему населению".

"И они скармливают России, что "мы с вами". "Возможно, придется воевать за Западную Украину против Польши", – говорит [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко. А потом [его сын] Коля вместе со своей девушкой является на выпускной в "жовто-блакитних" цветах... Ну вот он как бы показывает нам, подмигивает глазом: "Я-то с вами на самом деле", хотя риторика часто воинственная", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Он предположил, что Лукашенко так себя ведет, "потому что ему приходится высиживать на трех стульях одновременно, не давая втянуть белорусскую армию в войну". 

При этом, считает Арестович, Лукашенко как бы дает надежду Кремлю, что когда-нибудь Беларусь может вступить в войну. 

"Но Кремль прекрасно понимает, что если белорусскую армию сюда погнать, то это будет крупнейшее пополнение Вооруженных сил Украины вооружением и военной техникой. Значительно большим, чем передал нам НАТО. Потому что белорусские военные очень четко показывают, что они не будут воевать. Это мало кто знает: там же в начале марта им дали команду, грубо говоря, выдвигаться, готовиться к выдвижению, и белорусские военные устроили внутренний саботаж. Они прямо или косвенно стали показывать командованию, что "мы не будем принимать в этом участия", – рассказал Арестович.

По его информации, на личный состав вооруженных сил Беларуси пытались воздействовать, меняя командиров на более лояльных к России и направляя в части офицеров российских спецслужб. 

"Под видом белорусских офицеров, военных контрразведчиков, заехали российские офицеры ФСБ. Задушевные беседы, попытки воздействовать и прочее... Пытались спецназ поднимать – высокомотивированные подразделения. Но в результате они же – не белорусские военные, а эти органы военной контрразведки – дали резюме, что белорусская армия не готова, она не пойдет. Не потому, что они трусы, – они не хотят. Они разумные люди и сделали свой выбор. И эта ситуация абсолютно не изменилась. На учениях можно гонять сколько угодно. Они с удовольствием поучатся. А дальше-то что? Наступать? Нет", – сказал Арестович. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" – стала мемом.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (636828)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (315134)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184103)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147460)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145778)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96157)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95548)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91213)
 
 
 
 