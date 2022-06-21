Арестович: Лукашенко приходится высиживать на трех стульях одновременно, но он подмигивает украинцам: "Я с вами"

Арестович: Кремль понимает, что если белорусскую армию погнать в Украину, это будет крупнейшее пополнение ВСУ вооружением и техникой Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

"[Удар со стороны Беларуси?] Нереально абсолютно. Некоторые заявляют, что [объявленные в начале июня в Беларуси] учения непременно увенчаются вводом белорусских войск в действие. Но данные, которые есть у меня, показывают, что это абсолютно нереально. И белорусские военные, и политическое руководство максимально уклоняются от этого", – сказал Арестович.

Он считает, что белорусское руководство сохраняет воинственную риторику, чтобы угодить президенту РФ Владимиру Путину и ему "было что скармливать своему населению".

"И они скармливают России, что "мы с вами". "Возможно, придется воевать за Западную Украину против Польши", – говорит [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко. А потом [его сын] Коля вместе со своей девушкой является на выпускной в "жовто-блакитних" цветах... Ну вот он как бы показывает нам, подмигивает глазом: "Я-то с вами на самом деле", хотя риторика часто воинственная", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Он предположил, что Лукашенко так себя ведет, "потому что ему приходится высиживать на трех стульях одновременно, не давая втянуть белорусскую армию в войну".

При этом, считает Арестович, Лукашенко как бы дает надежду Кремлю, что когда-нибудь Беларусь может вступить в войну.

"Но Кремль прекрасно понимает, что если белорусскую армию сюда погнать, то это будет крупнейшее пополнение Вооруженных сил Украины вооружением и военной техникой. Значительно большим, чем передал нам НАТО. Потому что белорусские военные очень четко показывают, что они не будут воевать. Это мало кто знает: там же в начале марта им дали команду, грубо говоря, выдвигаться, готовиться к выдвижению, и белорусские военные устроили внутренний саботаж. Они прямо или косвенно стали показывать командованию, что "мы не будем принимать в этом участия", – рассказал Арестович.

По его информации, на личный состав вооруженных сил Беларуси пытались воздействовать, меняя командиров на более лояльных к России и направляя в части офицеров российских спецслужб.

"Под видом белорусских офицеров, военных контрразведчиков, заехали российские офицеры ФСБ. Задушевные беседы, попытки воздействовать и прочее... Пытались спецназ поднимать – высокомотивированные подразделения. Но в результате они же – не белорусские военные, а эти органы военной контрразведки – дали резюме, что белорусская армия не готова, она не пойдет. Не потому, что они трусы, – они не хотят. Они разумные люди и сделали свой выбор. И эта ситуация абсолютно не изменилась. На учениях можно гонять сколько угодно. Они с удовольствием поучатся. А дальше-то что? Наступать? Нет", – сказал Арестович.

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