Арестович: Лукашенко приходится высиживать на трех стульях одновременно, но он подмигивает украинцам: "Я с вами"

"[Удар со стороны Беларуси?] Нереально абсолютно. Некоторые заявляют, что [объявленные в начале июня в Беларуси] учения непременно увенчаются вводом белорусских войск в действие. Но данные, которые есть у меня, показывают, что это абсолютно нереально. И белорусские военные, и политическое руководство максимально уклоняются от этого", – сказал Арестович.
Он считает, что белорусское руководство сохраняет воинственную риторику, чтобы угодить президенту РФ Владимиру Путину и ему "было что скармливать своему населению".
"И они скармливают России, что "мы с вами". "Возможно, придется воевать за Западную Украину против Польши", – говорит [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко. А потом [его сын] Коля вместе со своей девушкой является на выпускной в "жовто-блакитних" цветах... Ну вот он как бы показывает нам, подмигивает глазом: "Я-то с вами на самом деле", хотя риторика часто воинственная", – сказал советник руководителя Офиса президента.
Он предположил, что Лукашенко так себя ведет, "потому что ему приходится высиживать на трех стульях одновременно, не давая втянуть белорусскую армию в войну".
При этом, считает Арестович, Лукашенко как бы дает надежду Кремлю, что когда-нибудь Беларусь может вступить в войну.
"Но Кремль прекрасно понимает, что если белорусскую армию сюда погнать, то это будет крупнейшее пополнение Вооруженных сил Украины вооружением и военной техникой. Значительно большим, чем передал нам НАТО. Потому что белорусские военные очень четко показывают, что они не будут воевать. Это мало кто знает: там же в начале марта им дали команду, грубо говоря, выдвигаться, готовиться к выдвижению, и белорусские военные устроили внутренний саботаж. Они прямо или косвенно стали показывать командованию, что "мы не будем принимать в этом участия", – рассказал Арестович.
По его информации, на личный состав вооруженных сил Беларуси пытались воздействовать, меняя командиров на более лояльных к России и направляя в части офицеров российских спецслужб.
"Под видом белорусских офицеров, военных контрразведчиков, заехали российские офицеры ФСБ. Задушевные беседы, попытки воздействовать и прочее... Пытались спецназ поднимать – высокомотивированные подразделения. Но в результате они же – не белорусские военные, а эти органы военной контрразведки – дали резюме, что белорусская армия не готова, она не пойдет. Не потому, что они трусы, – они не хотят. Они разумные люди и сделали свой выбор. И эта ситуация абсолютно не изменилась. На учениях можно гонять сколько угодно. Они с удовольствием поучатся. А дальше-то что? Наступать? Нет", – сказал Арестович.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" – стала мемом.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.