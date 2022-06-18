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"Россия фактически оккупировала Беларусь политически". Данилов ответил, есть ли угроза Украине из Беларуси

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Данилов: Мы знаем, что происходит на территории Беларуси
Данилов: Мы знаем, что происходит на территории Беларуси
Фото: rnbo.gov.ua

Украина следит за происходящим в Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ" 17 июня, отвечая на вопрос о прогнозах относительно вероятности вторжения в Украину белорусской армии.

"Следует понимать, что [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, – это большое, скажем так, предположение. Мы знаем, что происходит на этой территории, о тех средствах поражения, которые на сегодняшний день там сконцентрированы", – сказал он.

Секретарь СНБО ответил на вопрос, есть ли у Беларуси готовность вторгнуться в Украину.

"Когда мы говорим "готовы" или "не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, могут производить те или иные вещи. Мы сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка внимательно следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое произошло 24 февраля", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "такая концентрация российских войск, как была на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует".

"Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, они убегали через Беларусь и не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на донецкое, луганское, харьковское направление", – отметил Данилов.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Как сообщается в Telegram проекта "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько, вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях, сообщал Данилов.

Теги: Беларусь, война, СНБО, Кремль, военные, агрессия, нападение, угрозы, оборона, вторжение, Алексей Данилов, войска
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