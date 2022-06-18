"Россия фактически оккупировала Беларусь политически". Данилов ответил, есть ли угроза Украине из Беларуси

"Следует понимать, что [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, – это большое, скажем так, предположение. Мы знаем, что происходит на этой территории, о тех средствах поражения, которые на сегодняшний день там сконцентрированы", – сказал он.

Секретарь СНБО ответил на вопрос, есть ли у Беларуси готовность вторгнуться в Украину.

"Когда мы говорим "готовы" или "не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, могут производить те или иные вещи. Мы сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка внимательно следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое произошло 24 февраля", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "такая концентрация российских войск, как была на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует".

"Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, они убегали через Беларусь и не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на донецкое, луганское, харьковское направление", – отметил Данилов.