Данилов: Не понимаю, почему Подоляк делает заявления об оружии для Украины. Я его видел только на пеньках у Януковича

"Я не понимаю, почему он [Подоляк] делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас – голос армии", – сказал он.
По мнению Данилова, о таких вещах могут говорить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 июня Подоляк заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники. По его мнению, это 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня заявил, что международные партнеры получили от Украины списки необходимого вооружения. "Они запросили 10 артиллерийских дивизионов; Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков – они получили 237 танков. Запросили 100 БМП – у них больше 300", – сказал он.