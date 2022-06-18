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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Не понимаю, почему Подоляк делает заявления об оружии для Украины. Я его видел только на пеньках у Януковича

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Данилов: Не понимаю, с какого перепуга Подоляк сейчас голос армии
Данилов: Не понимаю, с какого перепуга Подоляк сейчас – голос армии
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у советника главы Офиса президента Михаила Подоляка нет полномочий говорить о том, какое оружие и в каком количестве нужно Украине. Об этом Данилов сказал в интервью LIGA.net, которое вышло 18 июня.

"Я не понимаю, почему он [Подоляк] делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас – голос армии", – сказал он.

По мнению Данилова, о таких вещах могут говорить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 июня Подоляк заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники. По его мнению, это 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов. 

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня заявил, что международные партнеры получили от Украины списки необходимого вооружения. "Они запросили 10 артиллерийских дивизионов; Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков – они получили 237 танков. Запросили 100 БМП – у них больше 300", – сказал он.

Теги: оружие, СНБО, вооружение, военная помощь, Алексей Данилов, Михаил Подоляк
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