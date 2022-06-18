Данилов: Не понимаю, почему Подоляк делает заявления об оружии для Украины. Я его видел только на пеньках у Януковича

"Я не понимаю, почему он [Подоляк] делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас – голос армии", – сказал он.

По мнению Данилова, о таких вещах могут говорить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)