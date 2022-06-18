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Данилов о России: Каждый себя считает фюрером, у каждого есть большое желание занять место Путина

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Путин может баллотироваться в президенты еще два срока
Путин может баллотироваться в президенты еще два срока
Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 17 июня в интервью "Радио НВ", что в России идет борьба за должность президента, которую занимает Владимир Путин.

Эта тема была поднята после вопроса о заявлениях главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что "нужно уничтожать украинцев", и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, "что через два года вообще Украины не будет".

"Там же каждый себя считает фюрером. У каждого есть большое желание занять его место. Люди, о которых вы говорите (не буду давать медицинских выводов, хотя они на поверхности), пожалуй, имеют большое желание занять место фюрера. Но вы знаете, что его поддерживает 80% населения РФ. Поэтому, возможно, из этого исходят, давая такие дурацкие комментарии", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина никого не трогала, и обратился к России.

"У нас очень простая просьба к ним: отстаньте от нас, уберитесь на свою территорию – и все встанет очень быстро на свои места. Мы не покушаемся на вашу территорию. У нас есть своя территория, она определена нашей Конституцией в 1991 году, когда была провозглашена новая независимость нашей страны. Она зафиксирована во всех международных институтах. Все страны цивилизованного мира признают эти границы, кроме тех, которые работают с РФ вроде Сирии или каких-то других квазиформирований, страдающих от тех же войн, которые Россия развязывает по всему миру. Для того, чтобы потом держать эти территории у себя под контролем", – объяснил он.

По словам Данилова, "сражаются за трон в России всегда".

"Прямо сейчас она обострилась. Сейчас идет обострение борьбы за трон, потому что тот, кто на троне временно имеет определенные проблемы, судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение. Конечно, там есть борьба. Она обостряется. Там идет большой кастинг. Они друг перед другом соперничают за условно любовь человека, который еще находится сейчас временно в том кресле. Сейчас у них все только начинается", – считает он.

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

Теги: Россия, Владимир Путин, президент, Алексей Данилов
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