"Это не кегли и не цирк". Данилов призвал политиков "не жонглировать" цифрами потерь ВСУ в войне с Россией

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте [гибнут]. Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию. [...] Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине 24 февраля, в день нападения России, были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На данный момент они действуют до 23 августа 2022 года.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для защиты территории Украины нужна армия численностью не 250–260 тыс., а намного больше. "Сегодня это 700 тыс. Вы видите результат работы 700 тыс. воюющих людей. 700 тыс. Но это в момент войны", – сказал он.

22 мая Зеленский заявил, что в боях на востоке страны ежедневно погибают от 50 до 100 военнослужащих. По информации, озвученной 1 июня, в ходе войны с Россией ежедневно погибают от 60 до 100 украинских бойцов, еще около 500 получают ранения.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

15 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 июня в Украине уничтожены 33 350 российских оккупантов.