"Народ не поддерживает эту идею". Ермак считает маловероятным прямое участие Беларуси в войне

Ермак: Вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока Фото: president.gov.ua

Он отметил, что Беларусь приняла участие в агрессии – именно с ее территории стартовали первые российские ракеты, ударившие по Украине, оттуда напали российские войска,

Но на вопрос о риске вступления в бой белорусской армии Ермак ответил: "Мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею".

"Безусловно, они предоставили свою территорию для русских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", – заявил глава ОП.

На вопрос о механизмах привлечения Беларуси к ответственности за фактическое соучастие в войне на международном уровне Ермак ответил, что это "очень тонкая ситуация".

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем учитывать это и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не принимает активного участия в войне", – отметил он.

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