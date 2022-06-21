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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Народ не поддерживает эту идею". Ермак считает маловероятным прямое участие Беларуси в войне

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Ермак: Вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока
Ермак: Вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает невысоким риск непосредственного вступления Беларуси в войну против Украины. Об этом он сказал в интервью LB.ua, которое вышло 20 июня.

Он отметил, что Беларусь приняла участие в агрессии – именно с ее территории стартовали первые российские ракеты, ударившие по Украине, оттуда напали российские войска,

Но на вопрос о риске вступления в бой белорусской армии Ермак ответил: "Мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею".

"Безусловно, они предоставили свою территорию для русских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", – заявил глава ОП. 

На вопрос о механизмах привлечения Беларуси к ответственности за фактическое соучастие в войне на международном уровне Ермак ответил, что это "очень тонкая ситуация".

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем учитывать это и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не принимает активного участия в войне", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, как была к 24 февраля.  

Теги: Беларусь, вторжение, война России против Украины, Андрей Ермак
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