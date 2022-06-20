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Белорусские военные хотели сделать подкоп на границе с Польшей

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Подкоп пытались сделать шестеро военных Беларуси
Подкоп пытались сделать шестеро военных Беларуси
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Белорусские военные 19 июня пытались совершить подкоп под недавно установленным забором на границе. Об этом сообщила польская пограничная служба в Twitter.

На участке в районе села Дубичи польские пограничники заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.

Кроме того, 19 июня 21 человек пытались нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси. По данным пограничников, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск. 

В связи с миграционным кризисом в октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной. 13 июня сооружение 140-километрового отрезка стены на границе с Беларусью закончилось и началась сдача в эксплуатацию первых участков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, военные, граница, пограничники
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