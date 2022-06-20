Белорусские военные хотели сделать подкоп на границе с Польшей

На участке в районе села Дубичи польские пограничники заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.

Кроме того, 19 июня 21 человек пытались нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси. По данным пограничников, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.

W dn.19.06 na terytorium * próbowa * o nielegalnie przedosta * si * z * 21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia mia * y miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole * zauwa * y * y 6 * o * nierzy * ,którzy próbowali zrobi * podkop pod barier * . pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022