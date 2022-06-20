Белорусские военные хотели сделать подкоп на границе с Польшей

На участке в районе села Дубичи польские пограничники заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.
Кроме того, 19 июня 21 человек пытались нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси. По данным пограничников, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.
W dn.19.06 na terytorium * próbowa * o nielegalnie przedosta * si * z * 21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022
Zdarzenia mia * y miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha
Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole * zauwa * y * y 6 * o * nierzy * ,którzy próbowali zrobi * podkop pod barier * . pic.twitter.com/yL2yatfPtJ
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
В связи с миграционным кризисом в октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной. 13 июня сооружение 140-километрового отрезка стены на границе с Беларусью закончилось и началась сдача в эксплуатацию первых участков.