Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины – минобороны РБ

В ведомстве подчеркнули, что "поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется" и это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.
"В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении минобороны РБ.
После учений военнообязанные будут отправлены по месту жительства, заверили белорусские военные.
"Для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций вооруженных сил", – добавили в ведомстве.
По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
Министерство обороны Беларуси 8 июня объявило о проведении военных учений, в рамках которых были отработаны мероприятия "по переводу с мирного на военное время".
В конце мая называющий себя президентом Беларуси Александо Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, как была к 24 февраля.