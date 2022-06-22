Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины – минобороны РБ

В ведомстве подчеркнули, что "поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется" и это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.

"В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении минобороны РБ.

После учений военнообязанные будут отправлены по месту жительства, заверили белорусские военные.

"Для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций вооруженных сил", – добавили в ведомстве.