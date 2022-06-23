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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участие Беларуси в агрессии против Украины в ближайшее время маловероятно, однако полностью не исключается – генерал Павлюк

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В Беларуси продолжают нагнетать ситуацию вокруг существования военной угрозы с территории Украины, отметил Павлюк
В Беларуси продолжают нагнетать ситуацию вокруг существования военной угрозы с территории Украины, отметил Павлюк
Фото: Київська обласна військова адміністрація / Telegram

Учитывая использование территории Беларуси российскими оккупационными войсками для совершения агрессии против Украины, республика фактически стала стороной конфликта.

Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, выразил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Журналистка спросила Павлюка, возможно ли повторное наступление на Киевскую область со стороны Беларуси, учитывая последние военные учения в стране и риторику называющего себя президентом республики Александра Лукашенко, что якобы Беларусь должна быть готова к войне.

По словам украинского генерала, "нелегитимное руководство Беларуси продолжает нагнетать ситуацию вокруг существования военной угрозы с территории Украины".

"Под прикрытием этих выдумок наращивает усилия по повышению обороноспособности и усилению прикрытия белорусско-украинской границы. С этой целью повысило интенсивность мер оперативной и боевой подготовки, уточняет имеющийся мобилизационный потенциал, развивает систему территориальной обороны. Планирует создание Южного оперативного командования (ОК), в зоне ответственности которого и будет украинское направление", – рассказал Павлюк.

Командование и штаб Южного ОК будут развернуты в Гомеле, добавил он.

"Комплектование соединений и воинских частей личным составом планируется осуществить за счет военнослужащих срочной службы и лиц из числа подготовленного мобилизационного резерва, которые хотят заключить контракт. Обеспечение вооружением и военной техникой – путем поступления образцов, которые будут произведены белорусским ВПК и по состоянию на сегодняшний день находятся на длительном хранении, – отметил Павлюк. – В ближайшей перспективе участие ВС Беларуси в агрессии против Украины маловероятно, однако полностью не исключается".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Министерство обороны Беларуси 8 июня объявило о проведении военных учений, в рамках которых были отработаны мероприятия "по переводу с мирного на военное время".

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.

Теги: Украина, Беларусь, военные, агрессия, угрозы, оборона, военные учения, вторжение, наступление, война России против Украины, Гомель, интервью, перспективы, войска, Александр Павлюк
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