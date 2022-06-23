Участие Беларуси в агрессии против Украины в ближайшее время маловероятно, однако полностью не исключается – генерал Павлюк

В Беларуси продолжают нагнетать ситуацию вокруг существования военной угрозы с территории Украины, отметил Павлюк Фото: Київська обласна військова адміністрація / Telegram

Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, выразил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Журналистка спросила Павлюка, возможно ли повторное наступление на Киевскую область со стороны Беларуси, учитывая последние военные учения в стране и риторику называющего себя президентом республики Александра Лукашенко, что якобы Беларусь должна быть готова к войне.

По словам украинского генерала, "нелегитимное руководство Беларуси продолжает нагнетать ситуацию вокруг существования военной угрозы с территории Украины".

"Под прикрытием этих выдумок наращивает усилия по повышению обороноспособности и усилению прикрытия белорусско-украинской границы. С этой целью повысило интенсивность мер оперативной и боевой подготовки, уточняет имеющийся мобилизационный потенциал, развивает систему территориальной обороны. Планирует создание Южного оперативного командования (ОК), в зоне ответственности которого и будет украинское направление", – рассказал Павлюк.

Командование и штаб Южного ОК будут развернуты в Гомеле, добавил он.

"Комплектование соединений и воинских частей личным составом планируется осуществить за счет военнослужащих срочной службы и лиц из числа подготовленного мобилизационного резерва, которые хотят заключить контракт. Обеспечение вооружением и военной техникой – путем поступления образцов, которые будут произведены белорусским ВПК и по состоянию на сегодняшний день находятся на длительном хранении, – отметил Павлюк. – В ближайшей перспективе участие ВС Беларуси в агрессии против Украины маловероятно, однако полностью не исключается".

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