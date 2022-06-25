По Десне выпустили 20 ракет с территории Беларуси. По предварительной информации, жертв нет – ОК "Север"

"25 июня, около 5.00 утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь из самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут доложены позже", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)