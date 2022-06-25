По Десне выпустили 20 ракет с территории Беларуси. По предварительной информации, жертв нет – ОК "Север"

"25 июня, около 5.00 утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь из самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут доложены позже", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По Десне российские оккупанты уже наносили ракетный удар утром 17 мая. Под завалами обнаружили тела 87 погибших.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.