Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов с территории РФ – Госпогранслужба

"После 3.00 враг открыл огонь со стороны российского села Новые Юрковичи по территории Сновской территориальной общины, зафиксировано пять взрывов мин калибра 120 мм", – говорится в сообщении.
Около 4.00 оккупанты совершили 20 минометных обстрелов со стороны российского села Стратива.
"Вражеские мины разорвались на окраине приграничного села Семеновской территориальной общины", – сообщили в Госпогранслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.