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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов с территории РФ – Госпогранслужба

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Украинские территории обстреливали со стороны российских сел
Украинские территории обстреливали со стороны российских сел
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Ночью российские оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр Госпогранслужбы Украины 24 июня.

"После 3.00 враг открыл огонь со стороны российского села Новые Юрковичи по территории Сновской территориальной общины, зафиксировано пять взрывов мин калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Около 4.00 оккупанты совершили 20 минометных обстрелов со стороны российского села Стратива.

"Вражеские мины разорвались на окраине приграничного села Семеновской территориальной общины", – сообщили в Госпогранслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. 

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Госпогранслужба, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, миномет
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