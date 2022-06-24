Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов с территории РФ – Госпогранслужба

"После 3.00 враг открыл огонь со стороны российского села Новые Юрковичи по территории Сновской территориальной общины, зафиксировано пять взрывов мин калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Около 4.00 оккупанты совершили 20 минометных обстрелов со стороны российского села Стратива.

"Вражеские мины разорвались на окраине приграничного села Семеновской территориальной общины", – сообщили в Госпогранслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)