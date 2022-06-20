Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей – Госпогранслужба

"Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия рашистов вела со стороны российского села Зерновое. Около 30 вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района. Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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