В Сумской области сократили продолжительность комендантского часа – ОВА

"Смена комендантского часа в Сумской области. Комендантский час продлится с 23.00 до 4.00 утра. Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, изменения будут внедрены, начиная с 4.00.

Он призвал жителей Сумской области соблюдать установленные правила и не выходить на улицу во время действия комендантского часа.

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Контекст:

8 апреля Живицкий сообщил, что Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов. В то же время военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

С 11 апреля в Сумской области комендантский час действует с 21.00 до 5.00.