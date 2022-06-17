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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов – глава ОВА

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Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину Сумской области. Об этом 17 июня сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 5.00 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую общину. Всего 30 "приходов", – написал Живицкий.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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