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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области в результате ночного обстрела со стороны войск РФ погибло минимум четыре мирных жителя – глава ОВА

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Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В результате ночного обстрела российскими войсками Сумской области погибло четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram утром 16 июня.

"Ночью по территории Садовской общины Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях – позже. И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – написал он.

Также около 5.00 оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине.

"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 "приходов". В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Дмитрий Живицкий
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