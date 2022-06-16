В Сумской области в результате ночного обстрела со стороны войск РФ погибло минимум четыре мирных жителя – глава ОВА

"Ночью по территории Садовской общины Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях – позже. И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – написал он.
Также около 5.00 оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине.
"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 "приходов". В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.