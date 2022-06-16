В Сумской области в результате ночного обстрела со стороны войск РФ погибло минимум четыре мирных жителя – глава ОВА

"Ночью по территории Садовской общины Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях – позже. И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – написал он.

Также около 5.00 оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине.

"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 "приходов". В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", – сообщил глава ОВА.

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