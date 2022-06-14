Россия в течение суток обстреливала Сумскую область из минометов, САУ, РСЗО, скинула боеприпас с беспилотника

Оккупанты второй день усиленно обстреливают из артиллерии и минометов Сумскую область Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegrаm

13 июня с утра россияне обстреливали Эсманскую общину, днем открывали минометный огонь по Эсманской и Великописаревской общинам, а также сбросили гранатометный выстрел с беспилотника: два человека были ранены, один погиб.

Около полуночи оккупанты начали обстрел Знобь-Новгородской общины.

"11 взрывов. Огонь вели из САУ и минометов. Предварительно повредили один объект гражданской инфраструктуры", – написал Живицкий.

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Утром, в 5.30 захватчики обстреляли Знобь-Новгородскую общину из артиллерии – был 21 "прилет" из реактивных систем залпового огня и САУ.

После этого оккупанты открыли артиллерийский огонь по территории Краснопольской общины. А в 6.30 обстреляли из РСЗО Эсманскую общину: 28 "прилетов".

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Оккупанты обстреливали приграничные территории Сумской области все время после того, как их выбили из региона, но сейчас, по наблюдениям "Бабеля", усилили обстрелы.