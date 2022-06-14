Россия в течение суток обстреливала Сумскую область из минометов, САУ, РСЗО, скинула боеприпас с беспилотника

13 июня с утра россияне обстреливали Эсманскую общину, днем открывали минометный огонь по Эсманской и Великописаревской общинам, а также сбросили гранатометный выстрел с беспилотника: два человека были ранены, один погиб.
Около полуночи оккупанты начали обстрел Знобь-Новгородской общины.
"11 взрывов. Огонь вели из САУ и минометов. Предварительно повредили один объект гражданской инфраструктуры", – написал Живицкий.
Украинские пограничники показали кратер на поле после ночного обстрела.
Утром, в 5.30 захватчики обстреляли Знобь-Новгородскую общину из артиллерии – был 21 "прилет" из реактивных систем залпового огня и САУ.
После этого оккупанты открыли артиллерийский огонь по территории Краснопольской общины. А в 6.30 обстреляли из РСЗО Эсманскую общину: 28 "прилетов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреливали приграничные территории Сумской области все время после того, как их выбили из региона, но сейчас, по наблюдениям "Бабеля", усилили обстрелы.
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.