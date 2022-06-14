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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в течение суток обстреливала Сумскую область из минометов, САУ, РСЗО, скинула боеприпас с беспилотника

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Оккупанты второй день усиленно обстреливают из артиллерии и минометов Сумскую область
Оккупанты второй день усиленно обстреливают из артиллерии и минометов Сумскую область
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegrаm

Россия 13 июня активно обстреливала приграничные территории Сумской области из разных видов вооружения, ночью и утром 14 июня обстрелы продолжились. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

13 июня с утра россияне обстреливали Эсманскую общину, днем открывали минометный огонь по Эсманской и Великописаревской общинам, а также сбросили гранатометный выстрел с беспилотника: два человека были ранены, один погиб. 

Около полуночи оккупанты начали обстрел Знобь-Новгородской общины. 

"11 взрывов. Огонь вели из САУ и минометов. Предварительно повредили один объект гражданской инфраструктуры", – написал Живицкий. 

Украинские пограничники показали кратер на поле после ночного обстрела. 

Утром, в 5.30 захватчики обстреляли Знобь-Новгородскую общину из артиллерии – был 21 "прилет" из реактивных систем залпового огня и САУ.

После этого оккупанты открыли артиллерийский огонь по территории Краснопольской общины. А в 6.30 обстреляли из РСЗО Эсманскую общину: 28 "прилетов". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреливали приграничные территории Сумской области все время после того, как их выбили из региона, но сейчас, по наблюдениям "Бабеля", усилили обстрелы. 

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Сумская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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