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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области россияне с беспилотника убили мирного жителя – глава обладминистрации

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Великописаревскую общину обстреливали из минометов и БПЛА
Великописаревскую общину обстреливали из минометов и БПЛА
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegrаm

13 июня в Сумской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После 12.00 россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская община. Почти в 14.00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб", – написал он.

Живицкий отметил, что около 17.00 район Великой Писаревки обстреляли еще и из минометов, насчитали 30 "прилетов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня глава Сумской обладминистрации сообщал, что россияне обстреливали Эсманскую общину и рано утром.

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Россия, война, Сумская область, вторжение, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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