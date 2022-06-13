В Сумской области россияне с беспилотника убили мирного жителя – глава обладминистрации

"После 12.00 россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская община. Почти в 14.00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб", – написал он.
Живицкий отметил, что около 17.00 район Великой Писаревки обстреляли еще и из минометов, насчитали 30 "прилетов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня глава Сумской обладминистрации сообщал, что россияне обстреливали Эсманскую общину и рано утром.
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.