В Сумской области россияне с беспилотника убили мирного жителя – глава обладминистрации

Великописаревскую общину обстреливали из минометов и БПЛА Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegrаm

"После 12.00 россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская община. Почти в 14.00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб", – написал он.

Живицкий отметил, что около 17.00 район Великой Писаревки обстреляли еще и из минометов, насчитали 30 "прилетов".

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Сегодня глава Сумской обладминистрации сообщал, что россияне обстреливали Эсманскую общину и рано утром.