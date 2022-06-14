"Воровали все, что видели: от батареек до духов". СБУ показала, как оккупанты в Сумской области обокрали магазин. Видео

Когда именно и в каком населенном пункте было снято видео, в релизе не сообщается, но подчеркивается, что территория уже деоккупирована.
"Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине. И пока руководство России придумывает чепуху о "второй армии мира" и "аналогов нет", все понимают, что на самом деле российские солдаты имеют только одно лицо – убийц и мародеров", – заявили в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.
По информации "Медиазоны", за три месяца вторжения российские оккупанты переслали в РФ 58 тонн посылок с вещами, украденными у украинцев.