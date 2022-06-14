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14 июня, 2022
 
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Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились

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Великий в образе священника-кэгэбиста: Месяц второй, и в России будет еще хуже, чем в аду
Великий в образе священника-кэгэбиста: Месяц второй, и в России будет еще хуже, чем в аду
Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 14 июня опубликовал обращение от имени российского "священника-кэгэбиста", "настоятеля святотатского монастыря имени Дзержинского, боевого митрополита в отставке Панфнутия".

Великий предстал в черной священнической рясе и заявил, что прочитает "спецпроповедь".

"Наша церковь любит всех: и юродивых, и хромых, и недоношенных, и переношенных, ибо именно они составляют костяк армии России", – сказал "Панфнутий".

Он объяснил военные неудачи России в войне против Украины.

"В первый день Бог создал Землю, во второй небо, на третий день мы должны были взять Киев, но, видимо, Бог передумал", – сказал он, добавив, что Россия – это страна великомучителей.

Также Великий в образе Панфнутия объяснил происхождение россиян, вспомнив библейскую легенду о Ное.

"Мы избранный народ. Когда Ной на ковчег собрал каждой твари по паре, по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились", – сказал он.

Священник-кэгэбист, которого сыграл Великий, призвал своих прихожан к "святому мародерству" и порекомендовал молиться перед едой, употребляя сухпайки 2015 года.

"Солдаты, которые пойдут "спецоперироваться" в Украину, могут умереть и попасть в ад. Но, подумайте, месяц-другой, и в России будет еще хуже, чем в аду", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Киев, Украина, война, военные, церковь, мародеры, актер, война России против Украины, студия Квартал 95, пародия, священник, Юрий Великий, комик
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