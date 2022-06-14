Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились

Великий в образе священника-кэгэбиста: Месяц второй, и в России будет еще хуже, чем в аду Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Великий предстал в черной священнической рясе и заявил, что прочитает "спецпроповедь".

"Наша церковь любит всех: и юродивых, и хромых, и недоношенных, и переношенных, ибо именно они составляют костяк армии России", – сказал "Панфнутий".

Он объяснил военные неудачи России в войне против Украины.

"В первый день Бог создал Землю, во второй небо, на третий день мы должны были взять Киев, но, видимо, Бог передумал", – сказал он, добавив, что Россия – это страна великомучителей.

Также Великий в образе Панфнутия объяснил происхождение россиян, вспомнив библейскую легенду о Ное.

"Мы избранный народ. Когда Ной на ковчег собрал каждой твари по паре, по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились", – сказал он.

Священник-кэгэбист, которого сыграл Великий, призвал своих прихожан к "святому мародерству" и порекомендовал молиться перед едой, употребляя сухпайки 2015 года.

"Солдаты, которые пойдут "спецоперироваться" в Украину, могут умереть и попасть в ад. Но, подумайте, месяц-другой, и в России будет еще хуже, чем в аду", – сказал он.

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