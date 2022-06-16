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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло три человека – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате обстрела оккупантами Глухова один человек погиб, еще шесть получили ранения
Живицкий сообщил, что в результате обстрела оккупантами Глухова один человек погиб, еще шесть получили ранения
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В Сумской области три человека погибло из-за подрыва автомобиля на российской мине. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 15 июня.

"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один ранен. В настоящее время он находится в больнице", – написал глава ОВА.

Он сообщил, что днем в среду оккупанты дважды обстреляли Новослободскую общину из минометов и артиллерии, а после 14.00 одиночные выстрелы были по Эсманской и Белопольской общинам.

"Чуть позже 20.00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Глухов, мина, Дмитрий Живицкий
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