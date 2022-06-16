В Сумской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло три человека – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате обстрела оккупантами Глухова один человек погиб, еще шесть получили ранения Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один ранен. В настоящее время он находится в больнице", – написал глава ОВА.

Он сообщил, что днем в среду оккупанты дважды обстреляли Новослободскую общину из минометов и артиллерии, а после 14.00 одиночные выстрелы были по Эсманской и Белопольской общинам.

"Чуть позже 20.00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", – добавил он.

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