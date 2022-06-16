В Сумской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло три человека – глава ОВА

"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один ранен. В настоящее время он находится в больнице", – написал глава ОВА.
Он сообщил, что днем в среду оккупанты дважды обстреляли Новослободскую общину из минометов и артиллерии, а после 14.00 одиночные выстрелы были по Эсманской и Белопольской общинам.
"Чуть позже 20.00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.