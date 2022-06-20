"30 приходов". Войска РФ обстреляли Сумскую область с российской территории – глава ОВА

"Сегодня около 5.30 утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 "приходов", – написал он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.

Эту общину оккупанты обстреливали и накануне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.