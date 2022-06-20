ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"30 приходов". Войска РФ обстреляли Сумскую область с российской территории – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Живицкого, жертв и разрушений нет
По словам Живицкого, жертв и разрушений нет
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты вновь обстреляли Сумскую область. Об этом 20 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около 5.30 утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 "приходов", – написал он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет.

Эту общину оккупанты обстреливали и накануне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (146269)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (125353)
3
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (84822)
4
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (65541)
5
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (57521)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (48926)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30777)
8
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (26064)
 
 
 
 