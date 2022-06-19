Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА

По словам главы ОВА, под обстрелы попала Середино-Будская община.
"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 "прилетов" по территории общины, три из которых по территории самого города", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется, добавил Живицкий.
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.