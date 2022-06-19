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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет
Живицкий сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты 19 июня обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По словам главы ОВА, под обстрелы попала Середино-Будская община.

"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 "прилетов" по территории общины, три из которых по территории самого города", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется, добавил Живицкий.

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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