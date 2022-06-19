Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Живицкий сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет Фото: Дмитро Живицький / Facebook

По словам главы ОВА, под обстрелы попала Середино-Будская община.

"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 "прилетов" по территории общины, три из которых по территории самого города", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется, добавил Живицкий.