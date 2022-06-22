На Донбассе идут бои по всей линии фронта, в Херсонской области похищают активистов, Харьков снова обстреляли – сводка ОП

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкаской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях", – говорится в сообщении.

В Луганской области продолжаются уличные бои в Северодонецке, оккупанты обстреляли села Синецкий и Павлоград, уже разрушенные мосты и предприятие "Азот". В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12. Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации, есть раненые гражданские и полицейские.

В Донецкой области идут активные боевые действия по всей полосе фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", ЗРС С-300. Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Иванополье, Новоселовка-1, Федоровка, Крестище.

Один человек погиб, 15 ранены. Повреждены 39 объектов, в том числе четыре многоэтажки, 22 частных жилых домов, школа, админздания, отделения полиции, железная дорога, хозяйственные сооружения, обогатительная фабрика.

В Харькове ночью попали под обстрел оккупантов северные районы города. Предварительно пострадавших нет. Сегодня утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.

В течение суток в области 15 человек погибли, 16 ранены.

В Черниговской области ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.

В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонской областью – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.

В Николаевской области в течение дня 21 июня обстрелы продолжались во многих районах. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину (информация о пострадавших и повреждениях уточняется) и село Красное Воскресенской общины (ранен один человек). Загорелась сухая трава и поля с урожаем.

В Сумской области ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую общины. Информация о последствиях уточняется. За вчерашний день в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.

В Херсонской области продолжается давление на педагогов и медиков, оккупанты похищают активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей. В области не работает ни одно украинское СМИ.

"В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями", – отметили в Офисе президента.

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