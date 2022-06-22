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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе идут бои по всей линии фронта, в Херсонской области похищают активистов, Харьков снова обстреляли – сводка ОП

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Оккупанты продолжают обстреливать дома и гражданскую инфраструктуру в ряде регионов Украины
Оккупанты продолжают обстреливать дома и гражданскую инфраструктуру в ряде регионов Украины
Фото: EPA

В 17 областях Украины ночь прошла относительно спокойно, на Донбассе, в Харьковской и Херсонской области идут бои, оккупанты не прекращают обстреливать мирные населенные пункты в ряде областей. Об этом говорится в сводке Офиса президента о ситуации в регионах на утро 22 июня, разосланной СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкаской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях", – говорится в сообщении.

В Луганской области продолжаются уличные бои в Северодонецке, оккупанты обстреляли села Синецкий и Павлоград, уже разрушенные мосты и предприятие "Азот". В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12. Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации, есть раненые гражданские и полицейские.

В Донецкой области идут активные боевые действия по всей полосе фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", ЗРС С-300. Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Иванополье, Новоселовка-1, Федоровка, Крестище.

Один человек погиб, 15 ранены. Повреждены 39 объектов, в том числе четыре многоэтажки, 22 частных жилых домов, школа, админздания, отделения полиции, железная дорога, хозяйственные сооружения, обогатительная фабрика.

В Харькове ночью попали под обстрел оккупантов северные районы города. Предварительно пострадавших нет. Сегодня утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.

В течение суток в области 15 человек погибли, 16 ранены.

В Черниговской области ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.

В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонской областью – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.

В Николаевской области в течение дня 21 июня обстрелы продолжались во многих районах. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину (информация о пострадавших и повреждениях уточняется) и село Красное Воскресенской общины (ранен один человек). Загорелась сухая трава и поля с урожаем.

В Сумской области ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую общины. Информация о последствиях уточняется. За вчерашний день в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.

В Херсонской области продолжается давление на педагогов и медиков, оккупанты похищают активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей. В области не работает ни одно украинское СМИ.

"В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями", – отметили в Офисе президента. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Харьков, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, раненые, Николаевская область, Авдеевка, Черниговская область, артиллерия, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Торецк, разрушения, погибшие, Офис президента Украины, Нью-Йорк Донецкой области
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