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ВОЙНА В УКРАИНЕ

21 июня российские оккупанты убили 15 жителей Харьковской области, 11 из них – в Харькове и Чугуеве – глава ОВА

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В Харькове 21 июня погибло пять человек
В Харькове 21 июня погибло пять человек
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

21 июня в результате обстрела российскими оккупантами Чугуева Харьковской области погибло шесть человек. Об этом Общественному сообщила мэр города Галина Минаева.

По ее данным, еще три человека получили ранения.

Минаева отметила, что информация предварительная.

Мэр рассказала, что россияне обстреляли несколько районов Чугуева, все погибшие – гражданские лица.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которые он позже опубликовал в Telegrаm, раненых в Чугуеве – четверо.

"15 человек погибли. 16 – ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области. [...] Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны", – заявил глава обладминистрации.

Синегубов отметил, что кроме Харькова и Чугуева, оккупанты убили в Золочевской общине трех человек, а в Харьковском районе жертвой обстрела стал восьмилетний ребенок, его мать получила ранение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего погибло пять мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. По предварительным данным, захватчики стреляли по городу из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Россия, Харьков, терроризм, война, Харьковская область, раненые, Чугуев, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, войска, Олег Синегубов, мэр, российские оккупанты
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