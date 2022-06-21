21 июня российские оккупанты убили 15 жителей Харьковской области, 11 из них – в Харькове и Чугуеве – глава ОВА

В Харькове 21 июня погибло пять человек Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

По ее данным, еще три человека получили ранения.

Минаева отметила, что информация предварительная.

Мэр рассказала, что россияне обстреляли несколько районов Чугуева, все погибшие – гражданские лица.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которые он позже опубликовал в Telegrаm, раненых в Чугуеве – четверо.

"15 человек погибли. 16 – ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области. [...] Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны", – заявил глава обладминистрации.

Синегубов отметил, что кроме Харькова и Чугуева, оккупанты убили в Золочевской общине трех человек, а в Харьковском районе жертвой обстрела стал восьмилетний ребенок, его мать получила ранение.

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Ранее сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего погибло пять мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. По предварительным данным, захватчики стреляли по городу из реактивных систем залпового огня "Ураган".