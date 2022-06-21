В результате российского обстрела Харькова из РСЗО "Ураган" погибли пять человек – полиция

Болвинов подчеркнул, что удар нанесли туда, где военных объектов нет Фото: Сергій Болвінов / Facebook

"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта. Предварительно, РСЗО "Ураган". К сожалению, пять погибших, 11 раненых", – написал он.

По словам Болвинова, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о четырех погибших в результате обстрела Индустриального района Харькова, одна из жертв – ребенок.