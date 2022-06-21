В результате российского обстрела Харькова из РСЗО "Ураган" погибли пять человек – полиция

"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта. Предварительно, РСЗО "Ураган". К сожалению, пять погибших, 11 раненых", – написал он.
По словам Болвинова, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее было известно о четырех погибших в результате обстрела Индустриального района Харькова, одна из жертв – ребенок.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.