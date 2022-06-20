Оккупанты 19 июня обстреливали Харьков и окрестности, ударили ракетой по Люботину. В области ранены девять человек

Среди пострадавших от российских обстрелов в Харьковской области за сутки есть дети Фото: EPA

"В прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население – утро в городе также началось с ударов. Обращаюсь к харьковчанам: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, враг нанес ракетный удар по учебному заведению в Люботине. Предварительно, пострадавших нет. В Богодуховском районе было обстреляно село Барановка, поврежден частный дом.

В Балаклее ранены два человека, в селе Ивановка – трое, в том числе дети 13 и 14 лет. В Чугуеве в результате обстрелов пострадал один человек. В Шевченково также один пострадавший. В Первомайском ранен 13-летний ребенок. В Циркунах 74-летний местный житель подорвался на российской мине, его госпитализировали с ранениями.

"Еще раз призываю всех быть осмотрительными – враг коварно дистанционно минует большие территории вдали от линии фронта. Не находитесь без необходимости в полях, на обочинах дорог, не посещайте лесополосы!" – подчеркнул Синегубов.

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