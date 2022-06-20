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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 19 июня обстреливали Харьков и окрестности, ударили ракетой по Люботину. В области ранены девять человек

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Среди пострадавших от российских обстрелов в Харьковской области за сутки есть дети
Среди пострадавших от российских обстрелов в Харьковской области за сутки есть дети
Фото: EPA

В минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и область, утром 20 июня обстрел продолжился. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население – утро в городе также началось с ударов. Обращаюсь к харьковчанам: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, враг нанес ракетный удар по учебному заведению в Люботине. Предварительно, пострадавших нет. В Богодуховском районе было обстреляно село Барановка, поврежден частный дом.

В Балаклее ранены два человека, в селе Ивановка – трое, в том числе дети 13 и 14 лет. В Чугуеве в результате обстрелов пострадал один человек. В Шевченково также один пострадавший. В Первомайском ранен 13-летний ребенок. В Циркунах 74-летний местный житель подорвался на российской мине, его госпитализировали с ранениями.

"Еще раз призываю всех быть осмотрительными – враг коварно дистанционно минует большие территории вдали от линии фронта. Не находитесь без необходимости в полях, на обочинах дорог, не посещайте лесополосы!" – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.

По данным Офиса генпрокурора на 20 июня, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 323 ребенка, еще 586 пострадали.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, дети, Люботин, война России против Украины, Олег Синегубов
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