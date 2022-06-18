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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о последних ракетных обстрелах оккупантами Украины: Они нам мстят

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18 июня оккупанты ударили по Харьковской, Днепропетровской областям, а также по Николаеву, отметил Арестович (фото иллюстративное)
18 июня оккупанты ударили по Харьковской, Днепропетровской областям, а также по Николаеву, отметил Арестович (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние трое суток уничтожили не мене семи артиллерийских складов российских оккупантов на временно захваченной ими территории.

Об этом 18 июня в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Из значимого – это то, что происходит с ракетно-артиллерийской войной в течении двух-трех суток. Дело в том, что за последние трое суток [ВСУ] уничтожили не менее семи складов на территории, занятой противником. Крупных артиллерийских складов, в которых по 1 тыс. тонн боеприпасов и больше. Это крайне нервирует, и они пытаются мстить нам, нанося удары по городам", – отметил Арестович.

В частности, 18 июня оккупанты ударили по Харьковской, Днепропетровской областям, а также по Николаеву, сообщил он.

"Мы бьем по военным объектам, а они – по тому, по чему могут", – резюмировал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Международное волонтерское сообщество InformNapalm со ссылкой на источники в Донецке и на некоторых оккупированных территориях Луганской области сообщило 18 июня, что в ОРДЛО за последние трое суток было уничтожено не менее семи складов боеприпасов оккупантов. В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тыс. тонн боеприпасов.

Отмечается, что среди местных жителей ходят слухи, что склады БК оккупантов возле Донецка очень точно уничтожают ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра".

Как подчеркивает InformNapalm, информация от инсайдеров "внушает осторожный оптимизм" относительно начала использования на фронте современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых ВСУ "точечно уменьшает боевые способности армии РФ и срезает наступательный потенциал".

Теги: Россия, Украина, оружие, Николаев, Вооруженные силы Украины, вооружение, Харьковская область, Днепропетровская область, боеприпасы, артиллерия, Алексей Арестович, советник, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, ОРДЛО, Офис президента Украины, российские оккупанты
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