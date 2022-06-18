Арестович о последних ракетных обстрелах оккупантами Украины: Они нам мстят

18 июня оккупанты ударили по Харьковской, Днепропетровской областям, а также по Николаеву, отметил Арестович (фото иллюстративное) Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом 18 июня в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Из значимого – это то, что происходит с ракетно-артиллерийской войной в течении двух-трех суток. Дело в том, что за последние трое суток [ВСУ] уничтожили не менее семи складов на территории, занятой противником. Крупных артиллерийских складов, в которых по 1 тыс. тонн боеприпасов и больше. Это крайне нервирует, и они пытаются мстить нам, нанося удары по городам", – отметил Арестович.

В частности, 18 июня оккупанты ударили по Харьковской, Днепропетровской областям, а также по Николаеву, сообщил он.

"Мы бьем по военным объектам, а они – по тому, по чему могут", – резюмировал Арестович.

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