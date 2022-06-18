Оккупанты нанесли удар по газоперерабатывающему предприятию в Харьковской области – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"В Изюмском районе оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", – написал руководитель ОВА.

По предварительным данным, оккупанты попали несколькими ракетами, пострадали также частные дома, добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.