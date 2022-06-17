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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Харьковской области 16 июня ранены двое мирных жителей – Синегубов

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Синегубов: Враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области.
Синегубов: Враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области.
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами Харьковской области 16 июня ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области. В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет. В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин", – говорится в сообщении.

В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в поселке городского типа Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

"Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждено семь домов. Женщина 82 лет получила ранения. В селе Морозовка Изюмского района ранен 70-летний мужчина. В Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, двое гражданских ранены. Это все военные преступления российских оккупантов!" – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/439225608208726

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. 

По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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