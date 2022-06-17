В результате российских обстрелов в Харьковской области 16 июня ранены двое мирных жителей – Синегубов

"За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области. В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет. В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин", – говорится в сообщении.

В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в поселке городского типа Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

"Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждено семь домов. Женщина 82 лет получила ранения. В селе Морозовка Изюмского района ранен 70-летний мужчина. В Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, двое гражданских ранены. Это все военные преступления российских оккупантов!" – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)