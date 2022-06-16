В результате обстрелов оккупантами Харьковской области ранены шесть человек – глава ОВА

"Ночью враг нанес удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет. В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов. В селе Лебяжее Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили. Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском ранены пять мирных жителей", – написал он.
Синегубов сообщил, что в области продолжаются боевые действия.
"На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении города Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.