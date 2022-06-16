В результате обстрелов оккупантами Харьковской области ранены шесть человек – глава ОВА

Синегубов: Ночью враг нанес удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет Фото: Олег Синєгубов / YouTube

"Ночью враг нанес удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет. В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов. В селе Лебяжее Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили. Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском ранены пять мирных жителей", – написал он.

Синегубов сообщил, что в области продолжаются боевые действия.

"На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении города Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)