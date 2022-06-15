Спецназ РФ снял себя на коптер в Изюме. СМИ смогли опознать нескольких оккупантов

Видео с квадрокоптера проекту передал благотворительный фонд "Вернись живым". Один из авторов расследования Максим Опанасенко отметил в своем Facebook, что коптер "приземлили" украинские военные. В нем оказалась уцелевшая карта памяти, по видео из которой журналисты и смогли идентифицировать позиции оккупантов.

Журналисты сравнили снятые кадры со снимками на Google.Maps и определили, что собственники коптера обустроились на Изюмском приборостроительном заводе.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

На другом видео заснято побитое снарядами поле – похожие снимки публиковал спутниковый сервис Maxar, показывая фото территории села Долгенькое Харьковской области. Как определили журналисты, оккупанты свои кадры сняли на территории между Долгеньким и селом Сулиговка.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Также на видео оккупанты засняли и самих себя. Журналисты смогли идентифицировать некоторых из них, сравнив кадры видео с фотографиями в соцсетях.

Первый из опознанных оккупантов – 21-летний Семен Могильный из Черкесска. В детстве он был членом местной казачьей организации, позже – юнармии. Осенью 2019 года он начал службу в армии.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Журналисты нашли его фотографии от февраля 2020 года на построении маршброска ВДВ. Снимок был сделан в подмосковском городе Кубинка, где дислоцируется 45-я отдельная бригада специального назначения. Как отмечают журналисты, эта бригада считается элитной, ее военные участвовал в обеих Грузинских войнах, захвате Крыма, а также в подавлении протестов в Казахстане в этом году.

Второй опознанный военный РФ – Максим Зенин из города Апатиты Мурманской области. Журналисты также нашли страницу во "Вконтакте" его супруги Анастасии, которая состоит в группе 45-й отдельной бригады спецназначения, так удалось определить, в каком батальоне ее муж.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Третий из оккупантов – Александр Комов из Воронежа. Он удалил почти все свои страницы в соцсетях, но журналистам удалось найти его старую страницу в Instagram и аккаунты его родных. Много снимков семьи Комова было сделано возле храма Вооруженных сил РФ в Кубинке, где дислоцириуется все та же 45-я отдельная бригада специального назначения.

Скриншот: BIHUS info / YouTube



Скриншот: BIHUS info / YouTube

Еще двоих оккупантов с видео журналистам опознать не удалось. Проект Bihus.Info призвал писать им на почту, если кто-то из зрителей сможет их опознать.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

ВИДЕО

Видео: BIHUS info / YouTube