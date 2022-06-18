В Днепропетровской области число пострадавших от российской ракетной атаки увеличилось до 11 – обладминистрация

"22.07. Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии", – написал он.
Резниченко отметил, что спасатели продолжают тушить пожар, который начался вследствие ракетных ударов.
Ранее глава обладминистрации сообщал о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу, и трех пострадавших, которые получили ожоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, в ночь на 18 июня российские войска из артиллерии обстреляли Криворожский район, а днем – Кривой Рог.