В Днепропетровской области число пострадавших от российской ракетной атаки увеличилось до 11 – обладминистрация

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии Фото: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю / Fаcebook

"22.07. Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии", – написал он.

Резниченко отметил, что спасатели продолжают тушить пожар, который начался вследствие ракетных ударов.

Ранее глава обладминистрации сообщал о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу, и трех пострадавших, которые получили ожоги.

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