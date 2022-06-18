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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области число пострадавших от российской ракетной атаки увеличилось до 11 – обладминистрация

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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Фото: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю / Fаcebook

Количество мирных жителей, пострадавших в результате нанесенного российскими оккупантами ракетного удара по Новомосковскому району Днепропетровской области, увеличилось уже до 11. Об этом в Telegrаm сообщил 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"22.07. Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии", – написал он.

Резниченко отметил, что спасатели продолжают тушить пожар, который начался вследствие ракетных ударов.

Ранее глава обладминистрации сообщал о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу, и трех пострадавших, которые получили ожоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, в ночь на 18 июня российские войска из артиллерии обстреляли Криворожский район, а днем – Кривой Рог.

Теги: пожар, война, Днепропетровская область, вторжение, спасатели, обстрелы, Валентин Резниченко, нефтебаза, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ракета, российские оккупанты
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