Ракетный обстрел Николаева 17 июня. Число пострадавших возросло до 20 человек, двое погибших

"В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", – говорится в сообщении.

Обстрел произошел около 7.00. Повреждены пять жилых домов – четыре пятиэтажных и один двухэтажный.

"В результате попадания боеприпасов и их обломков произошли многочисленные повреждения: выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали возникшие пожары.

"Также подразделения ГСЧС работали на месте пожара, возникшего на одном из объектов инфраструктуры в результате обстрела", – говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых ребенок.

Обновлено 12.05. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что число погибших возросло до двух человек, пострадавших – до 20.

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