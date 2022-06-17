Ракетный обстрел Николаева 17 июня. Число пострадавших возросло до 20 человек, двое погибших

"В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", – говорится в сообщении.
Обстрел произошел около 7.00. Повреждены пять жилых домов – четыре пятиэтажных и один двухэтажный.
"В результате попадания боеприпасов и их обломков произошли многочисленные повреждения: выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.
Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали возникшие пожары.
"Также подразделения ГСЧС работали на месте пожара, возникшего на одном из объектов инфраструктуры в результате обстрела", – говорится в сообщении.
Ранее было известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых ребенок.
Обновлено 12.05. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что число погибших возросло до двух человек, пострадавших – до 20.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.