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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный обстрел Николаева 17 июня. Число пострадавших возросло до 20 человек, двое погибших

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Войска РФ обстреляли Николаев утром 17 июня
Войска РФ обстреляли Николаев утром 17 июня
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В результате утреннего обстрела российскими оккупантами Николаева погиб один человек, 19 пострадали. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области в Facebook 17 июня.

"В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", – говорится в сообщении.

Обстрел произошел около 7.00. Повреждены пять жилых домов – четыре пятиэтажных и один двухэтажный.

"В результате попадания боеприпасов и их обломков произошли многочисленные повреждения: выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали возникшие пожары.

"Также подразделения ГСЧС работали на месте пожара, возникшего на одном из объектов инфраструктуры в результате обстрела", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/331335172508647

Ранее было известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых ребенок.

Обновлено 12.05. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что число погибших возросло до двух человек, пострадавших – до 20.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие
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