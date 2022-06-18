Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Днепропетровской области, есть пострадавшие – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас снова "прилеты". В Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя. Пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице", – написал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)