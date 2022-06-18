"Семь выстрелов – семь уничтоженных целей". В ОРДЛО за последние трое суток поражены склады боеприпасов оккупантов – InformNapalm

В ОРДЛО высокоточными ударами было поражено как минимум семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов оккупантов, отметило InformNapalm Фото: Типичный Донецк / Telegram

Об этом 18 июня в Telegram сообщило международное волонтерское сообщество InformNapalm со ссылкой на источники в Донецке и на некоторых оккупированных территориях Луганской области.

"За последние 72 часа на территории ОРДЛО высокоточными ударами было поражено как минимум семь объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов, начиная с 2014–2015 годов. Семь выстрелов и семь уничтоженных целей по БК. В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тыс. тонн боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди местных жителей ходят слухи, что склады БК оккупантов возле Донецка очень точно уничтожают ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра".

"При этом местные знают, что рашисты пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами (проводят типовые действия, характеризующиеся как операции "под чужим флагом"), чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокой точности работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов", – указывается в сообщении.

Как подчеркивает InformNapalm, информация от инсайдеров "внушает осторожный оптимизм" относительно начала использования на фронте современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых ВСУ "точечно уменьшает боевые способности армии РФ и срезает наступательный потенциал".

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