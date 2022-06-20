В Харьковской области в результате взрыва снаряда ранены трое детей – полиция

19 июня оккупанты обстреляли город Чугуев и села Барановка, Ивановка и Коробочкино Харьковской области.

"Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода. В результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботин. В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000.

По данным Офиса генпрокурора на 20 июня, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 323 ребенка, еще 586 пострадали.