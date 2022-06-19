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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Город не возьмут железно". Арестович сообщил о реальной угрозе для Харькова

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Харьков и другие населенные пункты Харьковской области постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам оккупантов
Харьков и другие населенные пункты Харьковской области постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам оккупантов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Харьков в войне РФ против Украины "снова стал прифронтовым городом", но оккупанты не смогут взять город.

Об этом 18 июня в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бьют и будут бить по Харькову, наверное, еще некоторое время. Это доставит еще большое количество... неприятностей, если неприятностями можно назвать гибель мирных жителей… Харьковчанам следует быть весьма осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", – сказал Арестович.

По его словам, "существует совершенно реальна угроза Харькову" – в Белгородской области РФ на границе с Украиной собрано 5–7 батальонно-тактических групп оккупантов, а также штурмовики и вертолеты.

"В случае введения [оккупантов] на направление могут доставить Харькову большие неприятности… продвинуться поближе к городу и поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии... Кроме того, там есть еще… штук шесть штурмовиков и штук 15-18 вертолетов в этом направлении, что, в принципе, может принести нашим войскам и мирным жителям больших неприятностей", – подчеркнул Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. 

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Белгород, угрозы, артиллерия, вторжение, Алексей Арестович, обстрелы, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты
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