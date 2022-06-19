"Город не возьмут железно". Арестович сообщил о реальной угрозе для Харькова

Об этом 18 июня в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бьют и будут бить по Харькову, наверное, еще некоторое время. Это доставит еще большое количество... неприятностей, если неприятностями можно назвать гибель мирных жителей… Харьковчанам следует быть весьма осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", – сказал Арестович.

По его словам, "существует совершенно реальна угроза Харькову" – в Белгородской области РФ на границе с Украиной собрано 5–7 батальонно-тактических групп оккупантов, а также штурмовики и вертолеты.

"В случае введения [оккупантов] на направление могут доставить Харькову большие неприятности… продвинуться поближе к городу и поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии... Кроме того, там есть еще… штук шесть штурмовиков и штук 15-18 вертолетов в этом направлении, что, в принципе, может принести нашим войскам и мирным жителям больших неприятностей", – подчеркнул Арестович.

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