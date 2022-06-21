Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова, есть информация о четырех погибших

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным – семь пострадавших гражданских", – написал он.
Синегубов отметил, что данные еще обновляются.
В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова уточнила, что есть погибшие.
"Вследствие обстрела россиянами Харькова на сейчас: ранено 10, погибло четыре человека", – отметила она.
Перед этим Попова писала, что погиб ребенок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.