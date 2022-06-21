Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова, есть информация о четырех погибших

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным – семь пострадавших гражданских", – написал он.

Синегубов отметил, что данные еще обновляются.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова уточнила, что есть погибшие.

"Вследствие обстрела россиянами Харькова на сейчас: ранено 10, погибло четыре человека", – отметила она.

Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook

Перед этим Попова писала, что погиб ребенок.

Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook

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