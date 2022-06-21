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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова, есть информация о четырех погибших

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Россияне обстреливают Харьков регулярно
Россияне обстреливают Харьков регулярно
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

21 июня российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова, сообщил в Telegrаm глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным – семь пострадавших гражданских", – написал он.

Синегубов отметил, что данные еще обновляются.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова уточнила, что есть погибшие.

"Вследствие обстрела россиянами Харькова на сейчас: ранено 10, погибло четыре человека", – отметила она.

Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook
Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook

Перед этим Попова писала, что погиб ребенок.

Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook
Скриншот: Nataliia Popova / Fаcebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

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