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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Нам нужно современное оружие

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Харьков оккупанты пытались захватить сразу после открытого вторжения
Харьков оккупанты пытались захватить сразу после открытого вторжения
Фото: ЕРА

Российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков, заявил 20 июня президент Украины Владимир Зеленский на открытии в Италии Форума глобальной политики Института международных политических студий. Его обращение в режиме видеосвязи опубликовано пресс-службой президента.

Говоря о наибольшем за "десятки лет" миграционном кризисе в Европе из-за открытого вторжения в Украину российских войск, Зеленский отметил, что оккупанты уже разрушили сотни городов и "до сих пор угрожают" десяткам украинских городов.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там – полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев – а там почти 500 тыс. жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было 100 тыс. жителей", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что будет сделано "все возможное, чтобы остановить оккупантов, защитить людей".

"Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у русской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Россияне пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

По данным главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона.

Харьков и другие населенные пункты области постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.

14 июня Зеленский говорил, что в Харьковской области "российская армия пытается усилить свои позиции".

Теги: Россия, Харьков, оружие, миграция, Италия, Николаев, Славянск, война, захват, армия РФ, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, войска, российские оккупанты
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