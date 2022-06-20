Зеленский: Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Нам нужно современное оружие

Говоря о наибольшем за "десятки лет" миграционном кризисе в Европе из-за открытого вторжения в Украину российских войск, Зеленский отметил, что оккупанты уже разрушили сотни городов и "до сих пор угрожают" десяткам украинских городов.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там – полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев – а там почти 500 тыс. жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было 100 тыс. жителей", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что будет сделано "все возможное, чтобы остановить оккупантов, защитить людей".

"Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у русской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube