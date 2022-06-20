Зеленский: Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей", только с нами страны реализуют свой потенциал

"Украина должна быть участником "Инициативы трех морей". Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение", – сказал Зеленский.
Он призвал посмотреть на географическую карту.
"Только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал. Экономический, инфраструктурный потенциал социальных связей между нашими странами, между нашими людьми и исторической основы жизни в нашем регионе", – объяснил Зеленский.
Президент Украины также считает, что сотрудничество с Украиной в рамках инициативы полезно с точки зрения безопасности и логистики, энергетики, диджитализации и восстановления украинской экономики, пострадавшей от вторжения России.
"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") – объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.
Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году.