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Зеленский: Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей", только с нами страны реализуют свой потенциал

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Зеленский: Неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы "Триморья"
Зеленский: Неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы "Триморья"
Фото: president.gov.ua

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил участникам саммита "Инициативы трех морей" (Черного, Балтийского и Адриатического), что Украина тоже должна быть участником "Триморья". Обращение президента Украины опубликовано его пресс-службой.

"Украина должна быть участником "Инициативы трех морей". Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение", – сказал Зеленский.

Он призвал посмотреть на географическую карту.

"Только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал. Экономический, инфраструктурный потенциал социальных связей между нашими странами, между нашими людьми и исторической основы жизни в нашем регионе", – объяснил Зеленский.

Президент Украины также считает, что сотрудничество с Украиной в рамках инициативы полезно с точки зрения безопасности и логистики, энергетики, диджитализации и восстановления украинской экономики, пострадавшей от вторжения России.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") – объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. 

Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году. 

Теги: Украина, экономика, энергетика, Черное море, Балтийское море, Владимир Зеленский, саммит, президент, безопасность, инфраструктура, Адриатическое море, объединение, диджитализация, сотрудничество, обращение, Триморье
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