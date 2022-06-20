Зеленский: Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей", только с нами страны реализуют свой потенциал

"Украина должна быть участником "Инициативы трех морей". Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение", – сказал Зеленский.

Он призвал посмотреть на географическую карту.

"Только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал. Экономический, инфраструктурный потенциал социальных связей между нашими странами, между нашими людьми и исторической основы жизни в нашем регионе", – объяснил Зеленский.

Президент Украины также считает, что сотрудничество с Украиной в рамках инициативы полезно с точки зрения безопасности и логистики, энергетики, диджитализации и восстановления украинской экономики, пострадавшей от вторжения России.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube