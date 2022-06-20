Зеленский и украинцы в Лондоне поздравили Джонсона с днем рождения

"Бывают друзья, которым не нужны лишние слова, чтобы понять друг друга. И которые приветствуют друг друга без лишних слов. Счастливого дня рождения, друг Борис Джонсон!" – написал Зеленский в Stories своего Instagram на английском 19 июня.

Президент добавил две фотографии с прогулки политиков по Киеву 17 июня.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram

Джонсона поздравили также украинцы, живущие в Великобритании. На акции в поддержку Украины 19 июня они пришли к резиденции премьера на Даунинг-стрит и спели Happy birthday to you. В руках у них были плакаты с поздравлениями и благодарностями. Фото и видео опубликовала в Stories, в частности, инициатива SupportUkraine CoordinationHub, а также участники акции.

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