ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский и украинцы в Лондоне поздравили Джонсона с днем рождения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украинцы поздравили английского премьера
Украинцы поздравили английского премьера
Скриншот: martapiece / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с днем рождения и назвал его своим другом.

"Бывают друзья, которым не нужны лишние слова, чтобы понять друг друга. И которые приветствуют друг друга без лишних слов. Счастливого дня рождения, друг Борис Джонсон!" – написал Зеленский в Stories своего Instagram на английском 19 июня. 

Президент добавил две фотографии с прогулки политиков по Киеву 17 июня.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram
Скриншот: zelenskiy_official / Instagram

Джонсона поздравили также украинцы, живущие в Великобритании. На акции в поддержку Украины 19 июня они пришли к резиденции премьера на Даунинг-стрит и спели Happy birthday to you. В руках у них были плакаты с поздравлениями и благодарностями. Фото и видео опубликовала в Stories, в частности, инициатива SupportUkraine CoordinationHub, а также участники акции.

Контекст:

19 июня Джонсону исполнилось 58 лет.

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении. 

Сам Джонсон неоднократно заявлял о своей активной поддержке Украины. По его словам, Великобритания готова и дальше предоставлять вооружение, чтобы выгнать агрессора из Украины. Зеленский по результатам встречи 17 июня заявил, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины

Теги: Великобритания, Англия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (146269)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (125353)
3
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (84822)
4
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (65541)
5
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (57521)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (48926)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30777)
8
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (26064)
 
 
 
 