Джонсон предложил план из четырех пунктов для поддержки Украины

Политик спросил, стал ли бы мир безопаснее, если бы Россия смогла завоевать Украину без какого-либо сопротивления.
"В наших сердцах мы знаем ответ", – заявил Джонсон.
Он также убежден, что президент РФ Владимир Путин не остановился бы на Украине, а любой другой диктатор "почувствовал бы в себе смелость преследовать свои амбиции с помощью силы – и ни одна нация нигде не была бы в безопасности".
Джонсон выразил убеждение, что замысел Путина по полному завоеванию Украины уже потерпел крах, так как Киев он завоевать не смог. Политик также подчеркнул, что захват всего Донбасса был целью президента РФ еще с 2014 года, когда он "разжег сепаратистский мятеж и начал свое первое вторжение".
Премьер-министр считает, что "неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить", и в своей изоляции "он все еще может думать, что полное завоевание возможно".
"Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь перемолоть Украину с помощью чистой жестокости", – написал он.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания и другие партнеры должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость", чтобы она могла выстоять и в конечном итоге одержать победу.
Глава британского правительства предложил четыре "жизненно важных" шага, чтобы "привлечь время для дела Украины":
Джонсон заявил, что ни один из этих шагов не даст немедленных результатов и "все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы". Но, по его словам, нужно укрепить Украину, чтобы война могла быть завершена на ее условиях.
"Украинский народ ясно дал понять, что его не заставят соглашаться на меньшее", – подчеркнул глава британского правительства.
Поступая таким образом, Великобритания и ее союзники будут защищать свою безопасность, так же как и безопасность Украины, и "ограждать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать", резюмировал политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщила, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.
27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня M270 MLRS. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отметила ВВС. Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании. Кроме того, по словам Уоллеса, Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 калибра 155 мм.