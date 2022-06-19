ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон предложил план из четырех пунктов для поддержки Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон подчеркнул, что Великобритания и другие партнеры должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость"
Джонсон подчеркнул, что Великобритания и другие партнеры должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость"
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил план из четырех пунктов, которые могут помочь Украине в войне против РФ. Об этом он заявил в колонке под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины" для издания The Times, которая вышла 19 июня.

Политик спросил, стал ли бы мир безопаснее, если бы Россия смогла завоевать Украину без какого-либо сопротивления.

"В наших сердцах мы знаем ответ", – заявил Джонсон.

Он также убежден, что президент РФ Владимир Путин не остановился бы на Украине, а любой другой диктатор "почувствовал бы в себе смелость преследовать свои амбиции с помощью силы – и ни одна нация нигде не была бы в безопасности".

Джонсон выразил убеждение, что замысел Путина по полному завоеванию Украины уже потерпел крах, так как Киев он завоевать не смог. Политик также подчеркнул, что захват всего Донбасса был целью президента РФ еще с 2014 года, когда он "разжег сепаратистский мятеж и начал свое первое вторжение".

Премьер-министр считает, что "неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить", и в своей изоляции "он все еще может думать, что полное завоевание возможно".

"Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь перемолоть Украину с помощью чистой жестокости", – написал он.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания и другие партнеры должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость", чтобы она могла выстоять и в конечном итоге одержать победу.

Глава британского правительства предложил четыре "жизненно важных" шага, чтобы "привлечь время для дела Украины":

  • обеспечить, чтобы Украина получала оружие, технику, боеприпасы и обучение военных быстрее, чем оккупанты;
  • помочь сохранить жизнеспособность Украинского государства путем финансирования и предоставления технической помощи, которую нужно планировать "на долгие годы";
  • третий шаг касается блокировки Россией экспортных путей Украины через Черное море. Джонсон считает, что нужны "долгосрочные усилия" для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать;
  • четвертый шаг – помочь вывезти из Украины зерно, которое предназначено для экспорта.

Джонсон заявил, что ни один из этих шагов не даст немедленных результатов и "все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы". Но, по его словам, нужно укрепить Украину, чтобы война могла быть завершена на ее условиях.

"Украинский народ ясно дал понять, что его не заставят соглашаться на меньшее", – подчеркнул глава британского правительства.

Поступая таким образом, Великобритания и ее союзники будут защищать свою безопасность, так же как и безопасность Украины, и "ограждать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать", резюмировал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

ВВС 27 мая сообщила, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.

27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня M270 MLRS. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отметила ВВС. Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании. Кроме того, по словам Уоллеса, Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 калибра 155 мм.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (138196)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (123819)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (62689)
4
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (55075)
5
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (43479)
6
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30267)
7
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе (25997)
8
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео (21132)
 
 
 
 