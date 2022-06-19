Джонсон предложил план из четырех пунктов для поддержки Украины

Политик спросил, стал ли бы мир безопаснее, если бы Россия смогла завоевать Украину без какого-либо сопротивления.

"В наших сердцах мы знаем ответ", – заявил Джонсон.

Он также убежден, что президент РФ Владимир Путин не остановился бы на Украине, а любой другой диктатор "почувствовал бы в себе смелость преследовать свои амбиции с помощью силы – и ни одна нация нигде не была бы в безопасности".

Джонсон выразил убеждение, что замысел Путина по полному завоеванию Украины уже потерпел крах, так как Киев он завоевать не смог. Политик также подчеркнул, что захват всего Донбасса был целью президента РФ еще с 2014 года, когда он "разжег сепаратистский мятеж и начал свое первое вторжение".

Премьер-министр считает, что "неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить", и в своей изоляции "он все еще может думать, что полное завоевание возможно".

"Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь перемолоть Украину с помощью чистой жестокости", – написал он.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания и другие партнеры должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость", чтобы она могла выстоять и в конечном итоге одержать победу.

Глава британского правительства предложил четыре "жизненно важных" шага, чтобы "привлечь время для дела Украины":

обеспечить, чтобы Украина получала оружие, технику, боеприпасы и обучение военных быстрее, чем оккупанты;

помочь сохранить жизнеспособность Украинского государства путем финансирования и предоставления технической помощи, которую нужно планировать "на долгие годы";

третий шаг касается блокировки Россией экспортных путей Украины через Черное море. Джонсон считает, что нужны "долгосрочные усилия" для развития уже существующих альтернативных наземных маршрутов и обеспечения того, чтобы экономика Украины продолжала функционировать;

четвертый шаг – помочь вывезти из Украины зерно, которое предназначено для экспорта.

Джонсон заявил, что ни один из этих шагов не даст немедленных результатов и "все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы". Но, по его словам, нужно укрепить Украину, чтобы война могла быть завершена на ее условиях.

"Украинский народ ясно дал понять, что его не заставят соглашаться на меньшее", – подчеркнул глава британского правительства.

Поступая таким образом, Великобритания и ее союзники будут защищать свою безопасность, так же как и безопасность Украины, и "ограждать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать", резюмировал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)