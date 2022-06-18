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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон получил письмо от шестилетнего подопечного ФК "Шахтер"

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Джонсону передали оригинал и перевод письма, но оказалось, что он читает по-украински
Джонсону передали оригинал и перевод письма, но оказалось, что он читает по-украински
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил письмо от мальчика из Мариуполя. Все родные шестилетнего Ильи Костушевича погибли в оккупированном российскими захватчиками городе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

27 мая пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщила, что Илья ответил на открытое письмо Джонсона украинским детям.

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хочу, чтобы у всех детей в мире не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо за помощь нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю. Илья. Шесть лет", – написал мальчик.

Илья написал письмо уже в Киеве, где находится с семьей из Славянска, сейчас пара оформляет статус опеки над мальчиком. Судьбой мальчика занимается ФК "Шахтер" Рината Ахметова, руководители клуба неоднократно посещали Илью.

Фото: shakhtar.com
Директор ФК "Шахтер" Дарио Срна с Ильей. Фото: shakhtar.com

Теперь письмо мальчика уже у Джонсона, который во время визита в Украину 17 июня прочел его и увез с собой в Великобританию.

"Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, господин Борис читает по-украински!" – сообщили в "Укрзалізниці".

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5541533419213734

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Великобритания, Мариуполь, Борис Джонсон, война России против Украины, мальчик, письмо, ФК Шахтер
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