Зеленский поблагодарил Дуду за военную помощь и поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС

"Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Скоординировали позиции перед саммитом "Триморья", – сказал президент.

Провів розмову з Президентом * @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання * статусу кандидата в члени * . Скоординували позиції перед самітом Тримор'я. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022

"Триморье" (Инициатива трех морей) – объединение 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе.