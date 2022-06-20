Зеленский поблагодарил Дуду за военную помощь и поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС

"Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Скоординировали позиции перед саммитом "Триморья", – сказал президент.
Провів розмову з Президентом * @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання * статусу кандидата в члени * . Скоординували позиції перед самітом Тримор'я.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022
"Триморье" (Инициатива трех морей) – объединение 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставляет Украине военную помощь.
1 июня Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия, изготавливающего оружие.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 июня объявил о подписании крупного контракта на поставки "важного на поле боя" оружия Украине.
Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.