Зеленский: Оккупанты снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру. Будем и на это отвечать

Зеленский говорит, что оккупанты хотят усугубить ситуацию с топливом в Украине Фото: president.gov.ua

"Оккупанты накапливают силы на харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", – сказал президент.

Он сообщил, что на Донбассе сейчас идут "сверхжестокие бои".

"Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра", – добавил Зеленский.

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