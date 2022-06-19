Зеленский: Оккупанты снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру. Будем и на это отвечать

"Оккупанты накапливают силы на харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", – сказал президент.
Он сообщил, что на Донбассе сейчас идут "сверхжестокие бои".
"Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Днепропетровской областной государственной военной администрации сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе, в результате этой атаки пострадали накануне 11 человек, начался пожар.
19 июня на этой нефтебазе взорвался резервуар с топливом, в результате чего погиб спасатель, который тушил пожар, начавшийся после обстрела, позже стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших в результате атаки.
В Украине с конца апреля наблюдается дефицит с топливом. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объясняли в профильном комитете Верховной Рады.